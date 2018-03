Nuevo ataque de lobos en Zapardiel de la Cañada, el sexto al mismo ganadero en tres meses Nuevo ataque de lobos en Zapardiel de la Cañada. / Asaja La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ávila ha asegurado que no es el único en la zona y reclaman medidas urgentes. PAULA VELASCO Miércoles, 21 marzo 2018, 16:07

Según ha informado hoy el presidente provincial de ASAJA, Joaquín Antonio Pino, un ganadero de Zapardiel de la Cañada, de la comarca de Barco-Piedrahita, ha sufrido un ataque de lobo que ha acabado con la vida de dos terneras de quince y dos días de vida.

Según ha informado la asociación agraria en nota de prensa, el ganadero fue a dar de comer al ganado, momento en el que «nos encontramos con los restos de la ternera de quince días al lado de unos espinos. Y al ver esa situación nos acercamos a la vaca que había parido el sábado pasado, y vimos que su cría, de tan solo dos días había sido devorada por los lobos». José María Romero, el ganadero afectado, ha subrayado que la gente del pueblo ya está viendo a los cánidos por caminos e incluso correr detrás de los jabalíes.

Romero culpa a las administraciones de creer que los «trabajadores del campo son un cero a la izquierda» y no entiende «qué piensa la Junta de Castilla y León cuando deja campar a sus anchas a los lobos» cuando «deberían tenerlos en una reserva». Además, según él, «los ganaderos no piden limosna tras los ataques, solo quieren que se les paguen unos precios justos por los daños, porque no solo es el animal muerto, sino también los abortos que surgen tras la visita de los lobos».

Este es el sexto ataque que sufre el mismo ganadero en lo que va de año, y desde ASAJA aseguran que no es el único que ha tenido lugar en la zona.

Por esta razón ASAJA reclama medidas urgentes y asegura que lo único efectivo es «el control poblacional». Asimismo, lamenta que se dejen de lado las reivindicaciones de los profesionales del sector y considera prioritario que se apliquen los baremos de indemnización «para que se ajusten a los precios de mercado y se equiparen a las pérdidas ocasionadas por los cánidos».