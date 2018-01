La nieve mantiene Ávila colapsada 4 días después 01:01 Río Adaja congelado a su paso por Ávila junto a la muralla debido a las bajas temperaturas que han alcanzado los 11 grados negativos durante la madrugada. / Efe La sal no sirve como fundente cuando la temperatura baja de -3ºC M.F.J. Ávila Martes, 9 enero 2018, 18:18

Tras una noche en la que el descenso de temperatura ha llegado a los -11,4ºC y una jornada que no ha superado los 3ºC, Ávila mantiene el Plan Municipal de Nevadas en Nivel 2. Desde el Ayuntamiento admiten que el termómetro no contribuye «a la limpieza de la nieve y el hielo».

Cuatro días después desde que comenzara la nevada, el Consistorio opina que «se está restableciendo» la situación, con 4 de 6 líneas de autobuses urbanos en marcha, aunque no en todo el recorrido, el 75% de las basuras recogidas y un aumento del operativo, con 33 máquinas y 150 personas.

Ya se han utilizado 345.000 kilos de sal y se han encargado reservas, aunque las bajas temperaturas obstaculizan su labor como fundente (a partir de -3ºC no hace efecto).

Barrios anexionados como Narrillos, Bernuy-Salinero y Alamedilla son los que están generando «mayores problemas», según ha informado el teniente de alcalde de Seguridad y director del Plan Municipal de Nevadas, Rubén Serrano. Precisan, junto a zonas como aceras o viales, mayor atención.

Un hombre esparce sal a la entrada de su establecimiento situado junto al río Adaja que ha amanecido congelado a su paso por Ávila. / Efe

A pesar de la fina capa de hielo que recubre la mayoría de las calles, se ha potenciado la apertura de itinerarios peatonales en las aceras, el acceso a las plazas de estacionamiento en las calles, acceso a centros de trabajo en los polígonos industriales y barrios anexionados.

Pese a todos los esfuerzos por perseguir la normalidad, varias instalaciones cerraban sus puertas, como la planta Nissan, sin actividad desde el domingo por aviso de la directiva, o el Centro Comercial El Bulevar e Hipermercado Carrefour, por las dificultades de acceso al recinto.

Debido a la recomendación de la Junta de Castilla y León y aunque los centros educativos mantienen sus puertas abiertas, muchos padres han decidido no llevar a sus hijos al colegio. Se ha detectado una cifra de ausencias del 7,37%, achacándose a la nieve y el hielo presentes en municipios principales como Arévalo, El Barco de Ávila, Fontiveros, Las Navas del Marqués, Piedrahíta y la propia capital.

Sin embargo, en los centros de salud, el acudir no es una opción sino una necesidad, y la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras de Ávila ya han reclamado soluciones para acceder a las instalaciones y recintos del Hospital Señora de Sonsoles, Hospital Provincial y Centros de salud, que 48 horas después del temporal, continúan «intransitables».

Un hombre con una pala intenta liberar su coche atrapado por la nieve en Ávila. / Efe

Se quejan de las dificultades de los usuarios para llegar a los centros, produciéndose «caídas» y «resbalones». El sindicato ha insinuado que la situación se deba en parte a los recortes que ha sufrido el sector en los últimos años.

Por su parte, la empresa concesionaria del ciclo de agua en Ávila, Aqualia, se ha dirigido a los abulenses con una serie de recomendaciones de emergencia de cara las previsiones de temperatura y precipitaciones, con el fin de que no se congelen las tuberías: proteger los contadores con materiales aislantes, no forzar las llaves de paso o cortar la corriente y vaciar las tuberías de agua si no va a utilizarse en un tiempo prolongado.

Durante la reunión de la Mesa de Crisis en la Jefatura de Policía Local, el alcalde de la ciudad, José Luis Rivas, ha reiterado su agradecimiento a los ciudadanos por su «comprensión y colaboración» ante la situación «excepcional» que están viviendo, así como al personal municipal y de empresas privadas que trabajan por devolver «la normalidad» a Ávila.

Mientras tanto, la principal preocupación de Diputación Provincial son los municipios con dificultades de acceso, con espesores de nieve que superan los 1,5 metros y ventisqueros que complican las labores de limpieza.

En la reunión de coordinación, en la que han estado presentes el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández, y Jesús Manuel Sánchez Cabrera, presidente de Diputación, se han tratado las placas de hielo presentes en las calzadas y las posibles actuaciones a seguir.

Medio centenar de personas y cuarenta máquinas trabajan en toda la provincia, con especial incidencia en zonas como La Aldehuela y su anejo El Rehoyo Navamuñana (anejo de Santiago del Collado), los anejos de Tolbaños, Escalonilla y Saornil, o Balbarda.

También han sido necesaris turbinas para la apertura del tráfico en zonas como la AV-P-617 (Valdecasa) y la AV-P-534 (Horcajo de la Ribera). El objetivo principal continúa siendo abrir el acceso a municipios; en una segunda fase, se facilitará el paso al interior de los municipios.