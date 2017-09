Las Brigadas Forestales serán reconocidas como Bomberos Forestales Desconvocan la huelga al llegar a acuerdo M.F.J. Ávila Jueves, 28 septiembre 2017, 13:20

La huelga convocada el día 19 de septiembre por las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales ha sido anulada gracias al acuerdo alcanzado entre éstas y el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA).

En la mediación celebrada en el Servicio de Interconfederal de Medición y Arbitraje, el pasado día 25, se logró un acuerdo sobre las materias que llevaron a las brigadas a convocar una huelga en primer lugar. Entre ellas, se encuentra la abulense Puerto del Pico, a la que afecta también el convenio.

La «maratoniana jornada» resultó en la desconvocatoria de la huelga gracias a la obtención de varias reivindicaciones que se venían produciendo desde hacía años por parte de las BRIF.

Consiguen definitivamente que los trabajadores de la BRIF-TRAGSA, vinculados a la encomienda del MAPAMA, sean reconocidos con la categoría de Bombero Forestal de Prevención y Extinción de Incendios Forestales.

Se incrementan los salarios vigente en torno al 11%, con complementos de disponibilidad fuera de campaña de extinción y complemento de operatividad durante y fuera de la campaña de extinción de incendios forestales.

Han logrado concretar y mejorar el cobro del plus de conducción, ampliando el colectivo su derecho de percepción.

Finalmente, se instaura un plus de pernocta fuera de la base de 15 euros por cada noche.

Desde las BRIF, no olvidan la concreción y desarrollo de la segunda actividad para los compañeros que por razón de edad no superen las pruebas físicas o no sean aptos en los reconocimientos médicos, una circunstancia que también se trató durante la negociación.