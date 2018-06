Ávila, primera capital ciberexperta de España Participantes de la última edición de Operación Triunfo, en el acto de reconocimiento a la ciudad de Ávila como primera capital ciberexperta de España, con la asistencia de 600 alumnos y del director general de la Policía en funciones, Germán López. La ciudad ha recibido el reconocimiento de manos del Director General de la Policía en un acto al que han acudido más de 600 alumnos de colegios de la capital abulense y tres concursantes de 'Operación Triunfo' PAULA VELASCO ÁVILA Lunes, 4 junio 2018, 18:09

La ciudad de Ávila se ha convertido en la primera de España con el título de 'Capital Ciberexperta', gracias a la participación de todos los colegios de la urbe en el programa que lleva el mismo nombre, «Ciberexpert@», implantado por la Policía Nacional en todo el país.

El objetivo de este programa es educar en los riesgos de Internet en general a los menores, padres y profesores, para que puedan hacer un uso adecuado de las nuevas tecnologías y conozcan los riesgos que conllevan.

Más de 600 alumnos de 6ª de Primaria de todos los colegios de Ávila capital han acudido hoy al Centro de Formación de Policía, situado en la ciudad, para recibir los diplomas que acreditan que han participado en este curso. Un acto en el que ha estado presente el Director General de la Policía, Germán López, quien ha hecho alusión a los cambios en la sociedad desde que él mismo era niño, cuando tan «solo existían dos ambientes: la familia y los amigos», hasta los tiempos actuales, en los que, además de esos dos núcleos, también existe el ciberespacio.

«Internet no es ningún enemigo», ha asegurado en su discurso, «pero hay que saber utilizarlo», por lo que ha hecho hincapié en la importancia de las enseñanzas aprendidas en este Programa Ciberexpert@, las cuales espera que los alumnos tengan «presentes en este curso y en esta vida».

«Hemos aprendido a tener más cuidado en Internet, a no coger fotos de famosos para no robar su personalidad, no subir fotos nuestras, tener cuidado en los juegos que bajamos», cuentan Miguel y Daniel, alumnos de 11 y 12 años del colegio Arturo Duperier.

Y es que juegos como la llamada 'Ballena Azul', en el que solucionar diferentes pruebas arriesgadas ha provocado algunas muertes de jóvenes, ha sido uno de los temas tratados en estas charlas durante los tres días que se han impartido, en turnos de dos horas, en los colegios abulenses, a cargo de varios policías de la comisaría abulense.

Igualmente, según fuentes policiales, se ha tratado el tema de la seguridad en las redes sociales, en las descargas de juegos o a la hora de buscar simplemente una información.

El broche al acto lo han puesto tres de los participantes de la última edición del programa televisivo Operación Triunfo; Aitana, Ana Guerra y Cepeda. Los tres han transmitido, a un auditorio entregado y entusiasmado con su presencia, la importancia del uso responsable de las redes sociales. Asimismo han animado a los estudiantes a hablar con los padres y la policía ante cualquier problema y han confesado que, los meses vividos en la academia, donde tenían prohibido el uso de la Red, han sido «los mejores» que han vivido, con amigos, conociéndose, «todo un mundo que nada tiene que ver con Internet».

Los tres cantantes animaron a los estudiantes a «hablar con los padres y la policía» ante cualquier problema, ya que «ellos siempre mirarán por vuestro bien».