El alcalde promete «aprender» de la nevada que todavía amenaza Ávila La AEMET estima que el riesgo de nevada se mantendrá hasta el jueves M.F.J. Ávila Miércoles, 10 enero 2018, 16:41

El Plan de Nevadas Municipal de Ávila ha bajado su nivel de gravedad a 1, aunque siguen trabajando sobre la nieve 23 máquinas (14 propiedad del Ayuntamiento y 9 de empresas privadas), así como un operativo de 120 personas, 30 menos que en la jornada del martes.

El alcalde de la ciudad, José Luis Rivas, ha pedido abiertamente «disculpas» por la cantidad de «trastornos causados» a los ciudadanos, asegurando no obstante que aprendería de ellos «para que no vuelva a ocurrir». Ha defendido que el actual Plan Municipal de Nevadas «siempre ha dado buen resultado», aunque no se esperaba una nevada de ésta «intensidad».

No constan calles formalmente cortadas, aunque quedan restos de hielo y placas suficientes como para entorpecer el tráfico en varias zonas, lo que provoca «incidencias». Entre las medidas adoptadas, se ha cerrado el acceso al adarve visitable de la Muralla, por motivos de seguridad. Asimismo, las instalaciones deportivas municipales cubiertas se encuentran cerradas por el peso de nieve que acumulan las cubiertas.

Como medida temporal, se ha limpiado el aparcamiento del Palacio de Congresos Lienzo Norte y los accesos peatonales, para que quien lo necesite pueda utilizarlo y después desplazarse a pie hasta el centro.

Cinco días después desde que comenzara la nevada, se han esparcido 420.000 kilos de sal, que se reponen constantemente en los puntos de distribución de la ciudad, para uso particular.

Se ha trabajado especialmente en los accesos a polígonos industriales y barrios anexionados. Los mercadillos, tanto el textil como el de verduras, se celebrarán previsiblemente el próximo viernes con normalidad.

Vuelven a funcionar todas las líneas de autobuses, aunque se han presentado incidencias en algunos tramos, así como retrasos; debido a la cantidad de coches atrapados en sus estacionamientos, la O.R.A. no se abonará.

En cuanto al servicio de basuras, se calcula que se ha realizado en un 94% del total y que se alcanzará el 100% a lo largo del miércoles.

A nivel provincial, la totalidad de municipios han sido intervenidos para abrir los accesos. La entrada al último, Navamuñana, anejo de Santiago del Collado, ya ha quedado practicable.

Permanecen cerrados tres tramos de carretera de la red provincial: la AV-P-675, Puerto El Tremedal; AV-P-530, Puerto de La Lastra y AV-P-612, que une Sanchorreja con Balbarda.

Éstas zonas se han dejado para el final porque, en palabras del portavoz del equipo de Gobierno en Diputación, «no afecta» su apertura a la situación de incomunicación.

Juan Pablo Martín ha asegurado que se mantiene en activo a todos los operativos, tanto los propios de Diputación Provincial como a los de empresas concesionarias.

Por el momento continúan actuando conforme a prioridades y se sigue esparciendo sal debido al riesgo de nuevas nevadas. Especial atención merecen ganaderos o ayuntamientos que manifiesten necesidades especiales.

Una vez pase el temporal, se someterán a examen tanto el protocolo como los dispositivos de la entidad, para saber si han sido adecuados a la situación, con el 80% de la red provincial de carreteras afectado y tramos de 2 metros de altura de la nieve.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el riesgo de nevadas con nivel amarillo que pende sobre Ávila se mantendrá hasta las 13,00 horas del jueves. Hasta ese momento, la temperatura no superará los 3ºC en el Sistema Central.