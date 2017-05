La AECC de Ávila manifiesta su «rabia» hacia la Consejería de Sanidad y pasa al 'plan B'

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Ávila ha manifestado su «indignación, enfado y rabia» por lo que consideran una falta de empatía de la Consejería de Sanidad, que no planea utilizar lo donado por Amancio Ortega para proporcionar un acelerador lineal a la ciudad.

Tras conocerse las gestiones que se harán de la fortuna que Amancio Ortega dedicara a Castilla y León, casi 20 millones de euros, la asociación abulense ha mostrado su descontento ante el reparto: Ávila recibirá dos mamógrafos, pero no el acelerador lineal que piden los pacientes de radioterapia desde hace años.

Ignacio Paradinas ha lamentado que las 48.000 firmas recogidas para la implantación del acelerador no hayan servido sino para obtener «un seco no», igual que se respondió a las propuestas de una unidad de radioterapia satélite y a las mejoras en el transporte. «Hace más de un año y medio que las condiciones del transporte de pacientes de radioterapia son las mismas: infames», ha dicho Paradinas.

Especialmente indignados por la gestión comparada entre Ávila y Salamanca, critican que ésta última vaya a ver actualizados dos de sus aceleradores, y a recibir uno nuevo, mientras Ávila continúa esperando el primero.

Por estos motivos, como presidente de AECC Ávila, Ignacio Paradinas ha anunciado que la entidad pasará al 'Plan B', del que todavía no ha dado detalles. Lo que sí ha confirmado es que no renunciarán a la radioterapia y no dejarán «tirados» a los pacientes. En ese punto, se mostrarán «intransigentes», ya que en su opinión, si no hay implantado un acelerador lineal en la ciudad es porque desde la Junta de Castilla y León «no quieren».

Ha reconocido que a nivel local son una asociación pequeña, con 1.300 socios y una oferta de servicios limitada. Sin embargo, ha afirmado que no volverá a la sede de la Junta en Valladolid «a pedir nada ni recoger firmas».

Lo que sí ha adelantado, es la intención de AECC Ávila de estar presente en la agenda de las próximas elecciones, con el objetivo de que los candidatos se pronuncien acerca de sus intenciones para con los pacientes abulenses de cáncer. Desde AECC Ávila aseguran que se están dando casos de enfermos que rechazan la radioterapia por no tener que pasar por el mal trago del transporte.

Ana Rosa Pedriza, coordinadora de AECC, ha invitado abiertamente al Consejero de Sanidad a que «venga a trabajar un día con los pacientes de Ávila: le presto mi teléfono, mi despacho, mi bata y mi puesto para que vea por lo que están pasando las familias. Con un día que venga, no harán falta más explicaciones».