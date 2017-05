Las plataformas anti-mina se unirán en una manifestación en Ávila

Las principales plataformas en contra de la implantación de minas en Ávila han convocado una manifestación conjunta para el próximo sábado, 13 de mayo.

Los grupos 'No a la mina en la Sierra de Ávila', 'No a la mina en la Sierra de Yemas' y 'No a la mina en el Valle del Corneja' proseguirán este fin de semana su labor en contra de los proyectos mineros «que amenazan la provincia». Han invitado formalmente a los alcaldes de los municipios directamente afectados como un medio de simbolizar «un camino juntos».

Los representantes de las tres asociaciones han querido recordar que este problema «no solo afecta a las zonas en las que podrían implantarse minas de feldespato a cielo abierto, sino a toda la provincia, por las terribles consecuencias que este tipo de proyectos conllevan».

Han hecho hincapié en los 33 expedientes que podrían darse a conocer en futuras fechas, si bien sólo han salido a la luz, por el momento, los de 'Leito', 'Riofrío', 'Sonsoles' y 'Villatoro'.

La cita será el sábado 13 de mayo, a las 18 horas en el Paseo del Rastro. La concentración se movilizará para terminar el recorrido en la Plaza de Santa Ana, donde se leerá un manifiesto conjunto frente a la sede de la Junta de Castilla y León.

Los organizadores han habilitado un servicio de autobuses desde los pueblos damnificados y Madrid para llegar a Ávila.