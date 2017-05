ASAJA pide más facilidades económicas para afrontar la sequía

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Ávila se ha sumado a la preocupación por la situación de sequía que está afectando a Castilla y León y que, presagian, llevará a agricultores y ganaderos a la "catástrofe".

Como presidente de ASAJA en Castilla y León, Donaciano Dujo ha desglosado los problemas que afronta el sector dividiéndolos en cuatro categorías, consecuencias directas de la sequía: en primer lugar, el estado de los cultivos de secano, con las 400.000 hectáreas de forraje que no se van a recoger porque por tamaño "no es propicia la recolección"; además, las 500.000 hectáreas de regadío en Castilla y León no se están regando, "o sí se riegan pero en malas condiciones"; los pastos, que constituyen 1,300.000 hectáreas, también se han visto afectados; todo ello acompañado por unas condiciones meteorológicas desfavorables.

Para paliar los efectos de estos obstáculos, proponen que el Gobierno regional aporte ayudas directas de hasta 15.000 euros por explotación, destinadas a "situaciones excepcionales y de catástrofe". Por otra parte, que los pagos de tasas agrícolas y ganaderas sean eliminadas, que se extiendan préstamos con interés cero para contar con liquidez en lo que resta de año y para el comienzo del próximo, ya que "muchas explotaciones han invertido demasiado" y "los jóvenes sobre todo no se han visto en esta situación nunca". Finalmente, que la política de seguros mejore.

Como resumen de sus reivindicaciones, Dujo ha pedido a la Junta de Castilla y León que les ayude a "seguir siendo agricultores, ya que el cielo nos lo niega".

La ministra de Agricultura "engaña a la opinión pública"

En Ávila hay registradas 115.000 hectáreas, de las cuales sólo 22.000 están aseguradas según informan desde ASAJA. En este sentido, su presidente en Castilla y León ha querido "desmentir" las afirmaciones vertidas por Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, ya que "es cierto que se han invertido 200 millones de euros en seguros, pero no es suficiente para cubrir el 100%".

Dujo considera esto una forma de "engañar a la opinión pública", porque para asegurar la totalidad de cosechas, la subvención debería ser de "al menos el doble, es decir, más de 400 millones de euros".

Las cosechas en Ávila, mermadas

El presidente de ASAJA Ávila, Joaquín Pino, ha hecho alusión al estado de la siembra en la provincia, en la que ya se han segado varias hectáreas por lo que la cosecha "será cero". Por ello, ha hecho un llamamiento a las administraciones locales y regionales para que tomen cartas, igual que "se han movido para que Nissan no se vaya de Ávila"

Pino ha querido recordar que del campo abulense viven unas 7.000 familias, pero parece "que nadie se acuerda". Han cifrado en 100 millones de euros la suma que mueve la agricultura y la ganadería en la zona.

Por su parte, Dujo ha difundido un mensaje de entereza para agricultores y ganaderos: "se debe mantener la actividad a pesar de todo; hay que alimentar a los animales y sembrar sin saber cómo será el año que viene".

Avionetas anti-lluvia en Soria

El presidente de ASAJA en Castilla y León, Donaciano Dujo, ha admitido que se han dado avistamientos de avionetas sobrevolando Soria. No obstante, "de ahí a que sea el motivo de que no llueva", tiene "dudas".

Para argumentar su postura, ha afirmado que "en otras zonas de Castilla y León tampoco llueve y no ha habido vuelos". Además, ni en otoño ni en invierno se han observado avionetas en la zona, lo que explican como que sólo son necesarias medidas preventivas ante la lluvia por las borrascas que amenazan los frutales.