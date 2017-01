El proyecto inacabado de acondicionamiento del río Adaja enfrenta a IU y PP

El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha recriminado al Partido Popular, actualmente al frente del Consistorio, que no empleara debidamente los dos millones presupuestados y aceptados que iban a destinar al proyecto de acondicionamiento y mantenimiento de los márgenes del río Adaja.

La inversión, que provenía del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, contó con la participación de la Confederación Hidrográfica del Duero, desde donde se contactó con el Grupo Tragsa, empresa pública al cargo del proyecto.

La portavoz de IU en el Ayuntamiento, Montserrat Barcenilla, ha querido recordar que «la primera fase supuso un coste de 1,5 millones. La segunda, que supuestamente daría comienzo en octubre de ese mismo año, ni se ha hecho ni se hará». De haberse llevado a cabo el proyecto en su totalidad, el Ayuntamiento sólo habría tenido la obligación de «hacerse cargo del mantenimiento, lo que tampoco se está haciendo».

También ha afirmado que «si el gobierno anterior no le dio la mínima importancia a la concesión de dinero aprobada y el equipo actual no hace sus deberes; si sólo se recauda lo justo para sobrevivir, no se presta atención a las subvenciones y no hay interés en lo que se pueda conseguir para la ciudad, el resultado es una Ávila, si no muerta, catatónica».

Por su parte, el Equipo de Gobierno ha respondido que José Luis Rivas, alcalde de Ávila, «sí se interesa por los problemas de los abulenses», y ha acusado a IU de «ejercer el catastrofismo en lugar de trabajar por la ciudad».

El Partido Popular ha defendido que, a pesar de las circunstancias presupuestarias, «sí se ejecutó la primera fase de las obras previstas en el río Adaja, contribuyendo notablemente a mejorar parte del mismo».